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Иван Архипов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.01.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819 ст.

Отец: Архип Иванов

Мать: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.05.1845 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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