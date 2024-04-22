Иван Архипов
Место рождения
Дата рождения23.01.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819 ст.
Отец: Архип Иванов
Мать: Татьяна Яковлева
Раскольник
Рождение ребёнка
01.05.1845 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Раскольник
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Алексеева
Смерть
Неизвестно