Кочан (Карпенко) Домникия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочан (Карпенко) Домникия Михайловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.01.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1828

Отец: Карпенко Михаил Алексеевич

Мать: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1850

Муж: Кочан Яков Андреевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Дочь: Кочан Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1866

Дочь: Кочан Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Сын: Кочан Диомид Яковлевич

Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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