Кочан (Карпенко) Домникия Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1828
Бракосочетание
22.10.1850
Муж: Кочан Яков Андреевич
Рождение ребёнка
23.09.1860
Дочь: Кочан Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1866
Дочь: Кочан Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1870
Отец ребёнка: Кочан Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно