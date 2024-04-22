Кочан Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
22.10.1850
Рождение ребёнка
23.09.1860
Дочь: Кочан Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1866
Дочь: Кочан Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1870
Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно