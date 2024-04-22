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Кочан Яков Андреевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1850

Жена: Кочан Домникия Михайловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Дочь: Кочан Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1866

Дочь: Кочан Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Сын: Кочан Диомид Яковлевич

Мать ребёнка: Кочан Домникия Михайловна

Кунашовка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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