Карпенко Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Михаил Алексеевич

Карпенко Михаил Алексеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.07.1813

Жена: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1814

Дочь: Карпенко Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1815

Сын: Карпенко Степан Михайлович

Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1819

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1822

Дочь: Шеверда Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1828

Дочь: Кочан Домникия Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close