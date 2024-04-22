Карпенко Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1813
Рождение ребёнка
19.05.1814
Дочь: Карпенко Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
01.08.1815
Сын: Карпенко Степан Михайлович
Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
01.04.1819
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
16.08.1822
Дочь: Шеверда Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
08.01.1828
Дочь: Кочан Домникия Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко Татьяна Иосифовна
Смерть
Неизвестно