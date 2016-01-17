Шевченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Андрей

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.11.1962

Дата смерти

17.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962

Отец: Шевченко Николай Андреевич

Мать: Анна Антоновна

Россия
Бракосочетание
20.01.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Саратов
Рождение ребёнка
14.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
17.01.2016
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