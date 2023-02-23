Шевченко Николай Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти03.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
14.06.1961
Жена: Анна Антоновна
Россия
Рождение ребёнка
01.11.1962
Сын: Шевченко Андрей
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Россия
Рождение ребёнка
01.11.1962
Сын: Шевченко Андрей
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Россия
Смерть
03.10.1993
Саратов, Заводской район
Похороны
Неизвестно
станица Кировская Ростовская область