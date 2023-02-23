Шевченко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Николай Андреевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
14.06.1961

Жена: Анна Антоновна

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1962

Сын: Шевченко Андрей

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1962

Сын: Шевченко Андрей

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Россия
Смерть
03.10.1993
Саратов, Заводской район
Похороны
Неизвестно
станица Кировская Ростовская область
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