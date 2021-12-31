Никитина Татьяна Никитична
Место рожденияРоссия Новосибирская обл Северный район с.Дорофеево
Дата рождения1897
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кожевникова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кожевников Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кожевников Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кожевникова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кожевникова Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович
Смерть
1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область