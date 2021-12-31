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Никитина Татьяна Никитична

Место рождения

Россия Новосибирская обл Северный район с.Дорофеево

Дата рождения

1897

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кожевникова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кожевников Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кожевников Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кожевникова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кожевникова Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Кожевников Прокопий Егорович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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