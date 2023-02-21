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Кожевников Прокопий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кожевникова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кожевников Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кожевников Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кожевникова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кожевникова Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Татьяна Никитична

Смерть
1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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