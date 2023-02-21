Кожевников Прокопий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кожевникова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кожевников Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кожевников Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кожевникова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кожевникова Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область