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Риккинен Александр Матвеевич

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1889

Отец: Риккинен Матвей Абрамович

Мать: Риккинен (Макконен) Екатерина Ивановна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1911

Жена: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: (Риккинен) Айно Александровна

Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1915

Дочь: (Риккинен) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1918

Дочь: (Риккинен) Анна Александровна

Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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