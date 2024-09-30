Риккинен Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1889
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
10.10.1912
Дочь: (Риккинен) Айно Александровна
Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1915
Дочь: (Риккинен) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
30.11.1918
Дочь: (Риккинен) Анна Александровна
Мать ребёнка: Риккинен (Макконен) Ева Андреевна
Смерть
Неизвестно