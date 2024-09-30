Риккинен (Макконен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1864
Дата смерти16.12.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1887
Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
17.07.1889
Сын: Риккинен Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Риккинен Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
21.09.1896
Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович
Смерть
16.12.1934