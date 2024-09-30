Риккинен (Макконен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккинен (Макконен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1864

Дата смерти

16.12.1934

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риккинен Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
19.08.1887

Сын: Риккинен Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
17.07.1889

Сын: Риккинен Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Риккинен Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Риккинен Адам Матвеевич

Отец ребёнка: Риккинен Матвей Абрамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
16.12.1934

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