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Риккинен Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1887

Отец: Риккинен Матвей Абрамович

Мать: Риккинен (Макконен) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
25.11.1912

Жена: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Риккинен Армас Иванович

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: (Риккинен) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1925

Сын: Риккинен Вальтер Иванович

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: (Риккинен) Ида Ивановна

Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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