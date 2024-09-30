Риккинен Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1887
Бракосочетание
25.11.1912
Рождение ребёнка
26.08.1913
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1921
Дочь: (Риккинен) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1925
Сын: Риккинен Вальтер Иванович
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: (Риккинен) Ида Ивановна
Мать ребёнка: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно