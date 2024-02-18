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Шарыгин Михаил Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Моторина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1937

Дочь: Шарыгина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Моторина Анна Ивановна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.1942
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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