Шарыгин Михаил Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти22.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Моторина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моторина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1937
Дочь: Шарыгина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Моторина Анна Ивановна
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.1942
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан