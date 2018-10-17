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Шарыгина Мария Михайловна

Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

17.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Шарыгин Михаил Варламович

Мать: Моторина Анна Ивановна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Мельникова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Мельников Геннадий Михайлович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1963

Дочь: Мельникова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Мельников Геннадий Михайлович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.10.2018

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