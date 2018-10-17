Шарыгина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти17.10.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Отец: Шарыгин Михаил Варламович
Мать: Моторина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Мельникова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Мельников Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1963
Дочь: Мельникова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Мельников Геннадий Михайлович
Смерть
17.10.2018