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Моторина Анна Ивановна

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Найти найти найти

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгин Михаил Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Нестер Зиновьевич

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1937

Дочь: Шарыгина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Варламович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1980
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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