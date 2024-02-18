Моторина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Найти найти найти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1937
Дочь: Шарыгина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Варламович
Смерть
1980