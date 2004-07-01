Клычева (Черемисина) Анна
Место рождениябухара
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти01.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: Черемисин Александр
Мать: Черемисина Евдокия
Рождение ребёнка
27.09.1950
Рождение ребёнка
28.09.1954
Рождение ребёнка
22.10.1957
Рождение ребёнка
05.09.1963
Смерть
01.07.2004