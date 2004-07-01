Клычева (Черемисина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычева (Черемисина) Анна

Место рождения

бухара

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

01.07.2004

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Черемисин Александр

Мать: Черемисина Евдокия

Рождение ребёнка
27.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клычев Базар

Рождение ребёнка
28.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клычев Базар

Рождение ребёнка
22.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клычев Базар

Рождение ребёнка
05.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клычев Базар

Смерть
01.07.2004

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