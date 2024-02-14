Клычев Базар
Место рожденияБухара
Дата рождения1921
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Клычев Базар красноармеец Дата рождения __.__.1922 Дата и место призыва __.06.1941 Катта-Курганский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Катта-Курганский р-н
Рождение ребёнка
27.09.1950
Рождение ребёнка
28.09.1954
Рождение ребёнка
22.10.1957
Рождение ребёнка
05.09.1963
Смерть
1984