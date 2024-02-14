Клычев Базар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычев Базар

Место рождения

Бухара

Дата рождения

1921

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Клычев Базар красноармеец Дата рождения __.__.1922 Дата и место призыва __.06.1941 Катта-Курганский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Катта-Курганский р-н
Рождение ребёнка
27.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клычева (Черемисина) Анна

Рождение ребёнка
28.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клычева (Черемисина) Анна

Рождение ребёнка
22.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клычева (Черемисина) Анна

Рождение ребёнка
05.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клычева (Черемисина) Анна

Смерть
1984

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