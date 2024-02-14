Черемисин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисин Александр

Место рождения

Архангельск

Дата рождения

1896

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемисин Василий

Мать ребёнка: Черемисина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисина Евдокия

Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Клычева (Черемисина) Анна

Мать ребёнка: Черемисина Евдокия

Смерть
1976

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