Албакова (Юмжакова) Ольга Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албакова (Юмжакова) Ольга Фроловна

Место рождения

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юмжаков Фрол

Мать: не указана

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.01.1980

Дочь: Албакова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Албаков Николай

Рождение ребёнка
17.11.1985

Сын: Албаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Албаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Албаков Николай

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албаков Николай

Смерть
Неизвестно
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