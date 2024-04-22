Албакова (Юмжакова) Ольга Фроловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юмжаков Фрол
Рождение ребёнка
12.01.1980
Дочь: Албакова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Албаков Николай
Рождение ребёнка
17.11.1985
Сын: Албаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Албаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Албаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Албаков Николай
Смерть
Неизвестно