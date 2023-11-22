Албаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1980
Дочь: Албакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
17.11.1985
Сын: Албаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна
Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Албакова Ольга Фроловна
Смерть
Неизвестно