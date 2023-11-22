Албаков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албаков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1980

Дочь: Албакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
17.11.1985

Сын: Албаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Албакова Ольга Фроловна

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албакова Ольга Фроловна

Смерть
Неизвестно
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