Сапожникова (Албакова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Албакова) Светлана Николаевна

Место рождения

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Албаков Николай

Мать: Албакова Ольга Фроловна

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Олеся Эдуардовна

Отец ребёнка: Сапожников Эдуард

Калугино, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Максим Эдуардович

Отец ребёнка: Сапожников Эдуард

Калугино, Красночетайский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Эдуард

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