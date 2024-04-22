Сапожникова (Албакова) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Албаков Николай
Мать: Албакова Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Олеся Эдуардовна
Отец ребёнка: Сапожников Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Максим Эдуардович
Отец ребёнка: Сапожников Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожников Эдуард