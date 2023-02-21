Страхова (Авилова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Авилова) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1891 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Страхов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страхов Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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