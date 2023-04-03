Олексюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фирчук Елена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирчук Елена Ильинична
Рождение ребёнка
11.03.1942
Дочь: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна
Мать ребёнка: Фирчук Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно