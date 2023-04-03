Олексюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексюк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олексюк Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Фирчук Елена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирчук Елена Ильинична

Рождение ребёнка
11.03.1942

Дочь: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

Мать ребёнка: Фирчук Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно

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