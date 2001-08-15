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Фирчук Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1920

Дата смерти

15.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирчук Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олексюк Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Олексюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олексюк Иван

Рождение ребёнка
11.03.1942

Дочь: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

Отец ребёнка: Олексюк Иван

Смерть
15.08.2001

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