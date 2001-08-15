Фирчук Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1920
Дата смерти15.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олексюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олексюк Иван
Рождение ребёнка
11.03.1942
Дочь: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна
Отец ребёнка: Олексюк Иван
Смерть
15.08.2001