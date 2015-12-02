Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1942
Дата смерти02.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1942
Отец: Олексюк Иван
Мать: Фирчук Елена Ильинична
Рождение ребёнка
30.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишков Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Владимир Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишков Владимир Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2015
Похороны
Неизвестно
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край