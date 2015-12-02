Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1942

Дата смерти

02.12.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1920 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1942

Отец: Олексюк Иван

Мать: Фирчук Елена Ильинична

Рождение ребёнка
30.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишков Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Владимир Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сташкевич Владимир Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишков Владимир Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишков Владимир Гаврилович

Смерть
02.12.2015
Похороны
Неизвестно
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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