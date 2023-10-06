Нелин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1815

Дочь: Бирин Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1818

Сын: Нелин Павел Федорович

Мать ребёнка: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1820

Сын: Нелин Даниил Федорович

Мать ребёнка: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1827

Сын: Нелин Никита Федорович

Мать ребёнка: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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