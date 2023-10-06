Нелин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1815
Дочь: Бирин Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1818
Мать ребёнка: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1820
Мать ребёнка: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1827
Мать ребёнка: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно