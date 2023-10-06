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Нелин Даниил Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.12.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1820

Отец: Нелин Федор Григорьевич

Мать: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1847

Жена: Нелина Татьяна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1848

Сын: Нелин Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Нелина Татьяна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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