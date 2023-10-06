Нелин Даниил Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.12.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1820
Отец: Нелин Федор Григорьевич
Мать: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1847
Жена: Нелина Татьяна Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1848
Мать ребёнка: Нелина Татьяна Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно