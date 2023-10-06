Нелина Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1815
Дочь: Бирин Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Нелин Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1818
Отец ребёнка: Нелин Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1820
Отец ребёнка: Нелин Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1827
Отец ребёнка: Нелин Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя