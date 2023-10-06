Нелин Никита Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.05.1827
Дата смерти16.06.1827
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1827
Отец: Нелин Федор Григорьевич
Мать: Нелина Агафия
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1827
Черниговская губерния, Российская империя