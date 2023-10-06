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Нелин Никита Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.05.1827

Дата смерти

16.06.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1827

Отец: Нелин Федор Григорьевич

Мать: Нелина Агафия

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1827
Черниговская губерния, Российская империя
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