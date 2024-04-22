Прокшина (Шульгина) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Прокшин Василий Родионович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Прокшин Василий Родионович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дерибина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Прокшин Василий Родионович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Прокшин Гаврило Васильевич
Отец ребёнка: Прокшин Василий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Прокшин Василий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767