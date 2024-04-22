Прокшин Василий Родионович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дерибина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Прокшин Гаврило Васильевич
Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774