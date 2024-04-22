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Прокшин Василий Родионович

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокшин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Прокшин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дерибина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Прокшин Гаврило Васильевич

Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина Акилина Ивановна

Смерть
1774
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