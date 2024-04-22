Дерибина (Прокшина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина (Прокшина) Ирина Васильевна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Прокшин Василий Родионович

Мать: Прокшина Акилина Ивановна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Дерибин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Максимова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Фатьянова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дерибина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дерибина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Иван Яковлевич

Смерть
1811
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