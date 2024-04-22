Дерибина (Прокшина) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Максимова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Фатьянова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дерибина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дерибина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Дерибин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811