Секерин Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1914
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
17.02.1940
Дочь: Лазукина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1941
Рождение ребёнка
13.11.1944
Рождение ребёнка
30.05.1950
Рождение ребёнка
06.11.1951
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир ремонтной бригады
Смерть
1984