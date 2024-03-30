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Секерин Федор Алексеевич

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Место рождения

Сакулино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.06.1914

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914

Отец: Секерин Алексей Ефимович

Мать: Секерина Мария Илларионовна

Сакулино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1938

Жена: Секерина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1940

Дочь: Лазукина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир ремонтной бригады
Смерть
1984
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
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