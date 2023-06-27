Секерина (Королёва) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1915
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915
Отец: Королев Николай Осипович
Мать: Королев Анна Сергеевна
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
12.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секерин Федор Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1996
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область