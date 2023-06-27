Секерина (Королёва) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерина (Королёва) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1915

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915

Отец: Королев Николай Осипович

Мать: Королев Анна Сергеевна

Бракосочетание
Около 1938

Муж: Секерин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секерин Федор Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1996
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область