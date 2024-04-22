Лазукина Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазукин Бронесталь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазукин Бронесталь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазукин Бронесталь
Смерть
Неизвестно