Лазукина Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазукина Валентина Федоровна

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Место рождения

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1940

Отец: Секерин Федор Алексеевич

Мать: Секерина Александра Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазукин Бронесталь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазукин Бронесталь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазукин Бронесталь

Смерть
Неизвестно
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