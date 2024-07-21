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Сковородкин Нил Степанович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Сковородкин Степан Иванович

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сковородкин Иван Нилович

Мать ребёнка: Сковородкина Меланья Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Сковородкина Анна Ниловна

Мать ребёнка: Сковородкина Меланья Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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