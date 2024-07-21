Сковородкин Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Сковородкин Иван Деянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Сковородкин Нил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Сковородкин Спиридон Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сковородкин Фёдор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно