Сковородкин Спиридон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкин Спиридон Степанович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.
Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Сковородкин Степан Иванович

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Сковородкин Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Сковородкин Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Сковородкина Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Сковородкин Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Сковородкина Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сковородкин Пётр Спиридонович

Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Сковородкина Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сковородкин Сидор Спиридонович

Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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