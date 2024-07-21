Сковородкин Спиридон Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Сковородкин Степан Иванович
Мать: не указана
Сын: Сковородкин Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна
Сын: Сковородкин Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна
Дочь: Сковородкина Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна
Сын: Сковородкин Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Сковородкина Маремьяна Ивановна
Дочь: Сковородкина Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна
Сын: Сковородкин Пётр Спиридонович
Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна
Дочь: Сковородкина Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна
Сын: Сковородкин Сидор Спиридонович
Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Сергеевна