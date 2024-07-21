Сковородкина Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина Меланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородкин Нил Степанович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сковородкин Иван Нилович

Отец ребёнка: Сковородкин Нил Степанович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Сковородкина Анна Ниловна

Отец ребёнка: Сковородкин Нил Степанович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1791

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