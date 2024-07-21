Сковородкина Меланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Сковородкин Нил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Сковородкина Анна Ниловна
Отец ребёнка: Сковородкин Нил Степанович
Смерть
1791