Дадыко Андрей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1968
Отец: Дадыко Вячеслав
Мать: Дадыко Мария
Рождение ребёнка
06.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.2014
Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна
Рождение ребёнка
30.11.2018
Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна