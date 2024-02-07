Дадыко Андрей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадыко Андрей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.
2018 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1968

Отец: Дадыко Вячеслав

Мать: Дадыко Мария

Рождение ребёнка
06.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.2014

Сын: Дадыко Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна

Рождение ребёнка
30.11.2018

Сын: Дадыко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Дадыко Лидия Валерьевна

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