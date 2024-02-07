Дадыко Лидия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадыко Лидия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.
2018 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977

Отец: Зубенко Валерий

Мать: Зубенко Муза

Рождение ребёнка
06.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.2014

Сын: Дадыко Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович

Рождение ребёнка
30.11.2018

Сын: Дадыко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович

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