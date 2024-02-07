Дадыко Лидия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977
Отец: Зубенко Валерий
Мать: Зубенко Муза
Рождение ребёнка
06.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.2014
Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович
Рождение ребёнка
30.11.2018
Отец ребёнка: Дадыко Андрей Вячеславович