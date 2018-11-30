Дадыко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадыко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2018

Отец: Дадыко Андрей Вячеславович

Мать: Дадыко Лидия Валерьевна

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