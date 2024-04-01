Кочюров Григорий Казак Кр.Полуденной Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти21.08.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Кочуров Степан Отст. Кр. Полуденной Степанов
Бракосочетание
31.01.1788
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.?.1791
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
07.08.1798
Рождение ребёнка
28.07.1801
Сын: Кочюров Василий Григорьев
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Сухова Параскева Григорьевна I
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагулина Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева
Смерть
21.08.1838
70 лет чахотка