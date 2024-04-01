Кочюров Григорий Казак Кр.Полуденной Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочюров Григорий Казак Кр.Полуденной Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

21.08.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Кочуров Степан Отст. Кр. Полуденной Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1788

Жена: Кочурова Параскева Панкратиева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.?.1791

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
07.08.1798

Сын: Кочуров Матфей Казак Залинейного Полка Григорьев

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
28.07.1801

Сын: Кочюров Василий Григорьев

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Сухова Параскева Григорьевна I

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагулина Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Панкратиева

Смерть
21.08.1838
70 лет чахотка
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