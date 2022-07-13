Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1906

Муж: Герасимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Герасимов Иоан Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Герасимов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: (Герасимова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Герасимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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