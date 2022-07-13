Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1906
Рождение ребёнка
15.10.1906
Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Герасимов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: (Герасимова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Герасимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно