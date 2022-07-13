Герасимов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888
Бракосочетание
09.04.1906
Рождение ребёнка
15.10.1906
Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Герасимов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: (Герасимова) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Герасимов Василий Иванович
Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно