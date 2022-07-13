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Герасимов Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888

Отец: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Мать: Герасимова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
09.04.1906

Жена: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Герасимов Иоан Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Герасимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: (Герасимова) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Герасимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Разумова) Агафия Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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