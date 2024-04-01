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Ташланов Федор Исаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ташланов Исаак Федоров

Мать: Ташланова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Мария Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташланов Василий Мещанин Г.Пп Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташланов Стефан Крест. Соколовской Волости Федоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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