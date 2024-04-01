Ташланов Федор Исаков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Ташланов Исаак Федоров
Мать: Ташланова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ташланов Василий Мещанин Г.Пп Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ташланов Стефан Крест. Соколовской Волости Федоров
Смерть
Неизвестно