Ташланов Василий Мещанин Г.Пп Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланов Василий Мещанин Г.Пп Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташланов Федор Исаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1876

Сын: Ташланов Василий Васильев

Мать ребёнка: Ташланова Феодосия Данилова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Выд св.во 277453 от 15.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Феодосия Данилова

Смерть
Неизвестно
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