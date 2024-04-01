Ташланов Василий Мещанин Г.Пп Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ташланов Федор Исаков
Рождение ребёнка
05.03.1876
Сын: Ташланов Василий Васильев
Мать ребёнка: Ташланова Феодосия Данилова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Выд св.во 277453 от 15.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно