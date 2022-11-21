Романов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Романова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Елена
Рождение ребёнка
Около 18.11.1986
Дочь: Желонкина (Романова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Романова Елена
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Романов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Романова Елена