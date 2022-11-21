Романов Николай Александрович 20.11.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962

Отец: Романов Александр Иванович

Мать: Романова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Романова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Елена

Рождение ребёнка
Около 18.11.1986

Дочь: Желонкина (Романова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Романова Елена

Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Романов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Романова Елена

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