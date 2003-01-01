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Романова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.06.1940

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
01.01.2003
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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