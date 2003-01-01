Романова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.06.1940
Дата смерти01.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1962
Рождение ребёнка
04.07.1966
Рождение ребёнка
26.06.1973
Смерть
01.01.2003