Романова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 18.11.1986
Дочь: Желонкина (Романова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Романов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай Александрович