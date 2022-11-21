Романова Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 18.11.1986

Дочь: Желонкина (Романова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Романов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Александрович

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