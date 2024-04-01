Айдаков Авдей Крест. Слободы Бешкильской Сидоров? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Авдей Крест. Слободы Бешкильской Сидоров?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Айдаков Петр Авдеев

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Айдаков Семен Авлеев

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Айдаков Борис Авдеев

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
1709

Сын: Айдаков Федор Авдеев

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Бишкильская слобода
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Айдаков Андрей Отст. Трубач Р.Плосского Авдеев

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Айдаков Филип Крест. Слободы Бешкильской Авдеев?

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Дарья

Смерть
Неизвестно
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