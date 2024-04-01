Айдаков Авдей Крест. Слободы Бешкильской Сидоров?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1643
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1643
Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Айдаков Петр Авдеев
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Айдаков Семен Авлеев
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Айдаков Борис Авдеев
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
1709
Сын: Айдаков Федор Авдеев
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Бишкильская слобода
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Айдаков Андрей Отст. Трубач Р.Плосского Авдеев
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Айдаков Филип Крест. Слободы Бешкильской Авдеев?
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдакова Дарья
Смерть
Неизвестно